2020-07-02T14:02:34+03:00
Общество

Жительница Саратова задолжала деловому парнтеру 700 тыс. рублей

У нее арестовали машину и списали средства со счетов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова местная жительница задолжала более 700 тыс. рублей партнеру по бизнесу.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, 38-летняя женщина отказалась возвращать долг. Поэтому кредитор обратился в суд.

Несмотря на решение суда, женщина все равно не спешила расплачиваться. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство. Приставы установили, что у должницы есть автомобиль Kia 2014 года выпуска, а также расчетные счета в банках.

Со счетов приставы списали в счет долга 200 тыс. рублей. Иномарку нашли у мужа женщины, машину арестовали.

Если женщина не погасит долг, то машина будет продана.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24