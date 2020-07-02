Жительница Саратова задолжала деловому парнтеру 700 тыс. рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T14:02:34+03:00

У нее арестовали машину и списали средства со счетов

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В Волжском районе Саратова местная жительница задолжала более 700 тыс. рублей партнеру по бизнесу.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, 38-летняя женщина отказалась возвращать долг. Поэтому кредитор обратился в суд.

Несмотря на решение суда, женщина все равно не спешила расплачиваться. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство. Приставы установили, что у должницы есть автомобиль Kia 2014 года выпуска, а также расчетные счета в банках.

Со счетов приставы списали в счет долга 200 тыс. рублей. Иномарку нашли у мужа женщины, машину арестовали.

Если женщина не погасит долг, то машина будет продана.

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ИСТОЧНИК KP.RU