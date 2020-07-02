Жительница Саратова задолжала деловому парнтеру 700 тыс. рублей
В Волжском районе Саратова местная жительница задолжала более 700 тыс. рублей партнеру по бизнесу.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, 38-летняя женщина отказалась возвращать долг. Поэтому кредитор обратился в суд.
Несмотря на решение суда, женщина все равно не спешила расплачиваться. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство. Приставы установили, что у должницы есть автомобиль Kia 2014 года выпуска, а также расчетные счета в банках.
Со счетов приставы списали в счет долга 200 тыс. рублей. Иномарку нашли у мужа женщины, машину арестовали.
Если женщина не погасит долг, то машина будет продана.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU