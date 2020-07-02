Саратовские спасатели помогли годовалой девочке выбраться из комнаты
В Заводском районе Саратова спасатели помогли годовалому ребенку.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил из дома №61/67 по Ново-Астраханскому шоссе.
По словам родителей, их годовалая дочь заперлась на щеколду в комнате. Поэтому они вызвали спасателей, чтобы деблокировать дверь.
Вскрыть межкомнатную дверь удалось с помощью слесарного инструмента. Годовалую девочку передали маме.
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ИСТОЧНИК KP.RU