Саратовские спасатели помогли годовалой девочке выбраться из комнаты

2 Июль 2020 2020-07-02T13:23:36+03:00

Малышка заперлась и не смогла сама открыть дверь

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В Заводском районе Саратова спасатели помогли годовалому ребенку.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил из дома №61/67 по Ново-Астраханскому шоссе.

По словам родителей, их годовалая дочь заперлась на щеколду в комнате. Поэтому они вызвали спасателей, чтобы деблокировать дверь.

Вскрыть межкомнатную дверь удалось с помощью слесарного инструмента. Годовалую девочку передали маме.

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ИСТОЧНИК KP.RU