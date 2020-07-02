2020-07-02T13:03:09+03:00
Общество

В Саратовской области 860 медиков заразились коронавирусом

Страховые выплаты получили пока 87 человек
Екатерина Семенова
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860 медиков заразились коронавирусом в Саратовской области860 медиков заразились коронавирусом в Саратовской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На брифинге 2 июля первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов уточнил цифру заболевших коронавирусом медиков. По его словам, с начала пандемии в регионе 860 медработников инфицированных COVID-19.

- Большая часть из них уже выздоровела. На сегодня страховые выплаты получил 87 из них на общую сумму почти 6 млн рублей, - уточнил Шувалов.

Он также рассказал, что с 1 июля закрыты 3 ковидных госпиталя: на базе областной офтальмолдогической больницы, а также клиники в Базарном Карабулаке и Вольске. Там снижается заболеваемость. И вскоре, после снятия санитарно-эпидемического режима, они начнут функционировать по профилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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