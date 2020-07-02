В Саратове погибший от коронавируса мужчина поздно обратился к врачам

2 Июль 2020 2020-07-02T12:54:20+03:00

Всего с начала пандемии от коронавируса погибли 44 жителя области

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В Саратовской области с начала пандемии коронавирусом заразились 2738 мужчин и 3907 женщин.

Сегодня, 2 июля, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 274,6, в РФ — 445,9.

В стационарах находятся 1667 пациентов из них 1075 с подтвержденным коронавирусом.

175 человек находятся на койках с кислородной поддержкой, еще 68 на аппаратах ИВЛ.

Еще 1581 зараженный проходит лечение на дому, амбулаторно.

- За минувший день умер один пациент — мужчина 48 лет, он поздно обратился в больницу. В результате 13 дней был на ИВЛ, у него было обширное поражение легочной ткани. Не удалось его спасти, несмотря на все усилия медиков, - рассказал на брифинге в минздраве 2 июля первый замминистра Станислав Шувалов.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 44 смерти от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU