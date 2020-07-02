2020-07-02T12:24:27+03:00
Общество

Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов

Определены лучшие в нескольких номинациях
Дарья Вострикова
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«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, рассказывающих о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ сфере и телекоммуникациях, проводился девятый год в партнерстве с корпорацией NEC.

Победителями и призерами признаны в номинации «Печатная пресса» — Марина Ухабова (Нижегородская область, «Нижегородская правда», Игорь Магазинник: «Виртуальное общение не заменит реального»), Валерий Браун (Нижегородская область, Деловой журнал National Business, Вас видит и понимает магазин),Эльмира Кобина (Ульяновская область, журнал «Деловое обозрение», Идеальный бизнес-код).

В номинации «Радио и ТВ» — Андрей Батманов (Нижегородская область, ГТРК «Нижний Новгород», Мобильный поводырь), Рената Алиулова (Ульяновская область, «Ульяновская правда», Разделяй и будешь в тренде. Ульяновцы массово сдают мусор… по телефону), Надежда Пекасова, Республика Марий Эл, ГТРК Марий Эл, В Горномарийском районе фермер использует передовые технологии).

В номинации «Интернет-СМИ»: Наталья Овчарук (Республика Башкортостан, ИА «Башинформ», Башкирская скорая. Перезагрузка), Екатерина Россошанская, (Ульяновская область, «Ульяновская правда», IQ-тест для малышей и «Поиск девятого». Ульяновская студентка бросила вызов планшетам), Олеся Губанова (Ульяновская область, журнал «Деловое обозрение», Игровые миры Максима Михеенко). В номинации «Социальные медиа» — Алексей Лисовицкий (Самарская область, «Голографика», Кинофестиваль Culture VR : FR: смотрите, удивляйтесь, любите Францию).

- Мы признательны всем участникам конкурса «Вместе в цифровое будущее», которые вместе с нами ежегодно погружаются в сферу телекоммуникаций и создают ориентиры в цифровом мире, делая его простым, понятным и доступным для людей», — отметил Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

Представители медиасферы в Приволжском федеральном округе заявили на конкурс 356 работ. Наибольшую активность проявили журналисты из Нижнего Новгорода и Татарстана, представив 108 материалов. Традиционно самой популярной остается номинация «Интернет-СМИ» (109 работ).

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены 15 июля 2020 года в 10:00 (UTC+3). Церемония пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из двух телестудий в Москве, развернутых в офисах «Ростелекома» и партнера конкурса — дочерней компании NEC. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте проекта www.smi.rt.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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