Улицы нескольких поселков Поливановка и Юбилейный остались без воды

2 Июль 2020 2020-07-02T12:09:25+03:00

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В Саратове несколько улиц остались без холодной воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы по нескольким адресам.

Итак, до 18 часов не будет воды на улице Курская, Ягодная, Орловская, Родниковая (поселок Поливановка). До этого же времени продлятся работы на улицах Лебедева-Кумача, Исаева, Скоморохова, Покровская (поселок Юбилейный).

До 20 часов не будет воды в домах на Новоузенской, Симбирцева, 1-м Новоузенском проезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU