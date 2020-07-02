2020-07-02T12:22:09+03:00
Происшествия

Директора строительного техникума в Вольске отправили под домашний арест за поборы с подчиненных

Он требовал с них денег, угрожая увольнением
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области отправлен под домашний арест бывший директор строительного техникума.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело о получении взяток с крупном и значительном размере.

По версии следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года он потребовал у подчиненных денег за покровительство по службе. В случае отказа директор угрожал увольнением. В общей сложности ему было передано 3 038 602 рубля, полученных сотрудниками в качестве премий.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции Вольского района и Саратовской области.

Подозреваемый задержан. Только что суд вынес решение о домашнем аресте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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