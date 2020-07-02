Директора строительного техникума в Вольске отправили под домашний арест за поборы с подчиненных
В Вольске Саратовской области отправлен под домашний арест бывший директор строительного техникума.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело о получении взяток с крупном и значительном размере.
По версии следствия, с апреля 2017 года по май 2020 года он потребовал у подчиненных денег за покровительство по службе. В случае отказа директор угрожал увольнением. В общей сложности ему было передано 3 038 602 рубля, полученных сотрудниками в качестве премий.
Преступление было выявлено сотрудниками полиции Вольского района и Саратовской области.
Подозреваемый задержан. Только что суд вынес решение о домашнем аресте.
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ИСТОЧНИК KP.RU