Утверждены протоколы голосования по поправкам в Конституцию в Саратовской области

2 Июль 2020 2020-07-02T10:55:37+03:00

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В четверг, 2 июля, в Саратовской избирательной комиссии прошло заседание по итогам Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Председатель избиркома Ирина Романова озвучила основные цифры:

- Участие приняли почти 1,446 млн жителей области — 76% от общего числа избирателей,

- «За» принятие поправок проголосовали 1,187 млн человек, это 82,24%,

- «Против» — 244,9 тыс. человек, что составляет 16,96%,

- Недействительными признаны 11,5 тыс. бюллетеней.

Ирина Романова озвучила основные данныеФото: Александр Уриевский

По словам Романовой, всего поступило 65 жалоб, из которых 12 — в последний день голосования. По ее словам, эти жалобы либо не подтвердились, либо не оказали влияния на общий итог.

Также она сообщила, что за выборами наблюдали 12 тыс. человек от Общественной палаты области.

- Спасибо всем, кто принимал участие в этом историческом событии, — заметила она.

На заседании члены избиркома утвердили подписанные протоколы. Один человек воздержался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/788281" frameborder="0"></iframe> В избиркоме Саратовской области рассказали об итогах голосования по поправкам в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU