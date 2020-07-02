В Саратове двое подростков ограбили магазин «на слабо»
В Волжском районе Саратова двух подростков подозревают в грабеже.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под уголовное дело попали 15 и 16-летние юноши.
По версии следствия, причиной, толкнувшей их на преступление, стало подростковое желание доказать смелость. Мальчики для этого решили ограбить сетевой магазин на улице Усть-Курдюмская. 10 мая около 15:30 они взяли две бутылки алкоголя общей стоимостью 317 рублей. Кассир бросилась в погоню за юными нарушителями и смогла задержать одного из них. После этого удалось установить личность второго.
Следователи изучают образ жизни подростков и условия воспитания.
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ИСТОЧНИК KP.RU