В Саратове двое подростков ограбили магазин «на слабо»

2 Июль 2020 2020-07-02T10:11:29+03:00

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В Волжском районе Саратова двух подростков подозревают в грабеже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под уголовное дело попали 15 и 16-летние юноши.

По версии следствия, причиной, толкнувшей их на преступление, стало подростковое желание доказать смелость. Мальчики для этого решили ограбить сетевой магазин на улице Усть-Курдюмская. 10 мая около 15:30 они взяли две бутылки алкоголя общей стоимостью 317 рублей. Кассир бросилась в погоню за юными нарушителями и смогла задержать одного из них. После этого удалось установить личность второго.

Следователи изучают образ жизни подростков и условия воспитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU