Пьющая женщина разозлила сожителя и поплатилась жизнью в селе под Саратовом

2 Июль 2020 2020-07-02T09:32:08+03:00

Она разорвала его паспорт на угрозы выгнать из дома

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В Романовском районе Саратовской области мужчина сознался в причинении смерти женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 42-летний мужчина уже несколько раз был судим.

Следствие считает, что 28 июня в селе Малый Карай он поссорился с 48-летней сожительницей, которую он упрекнул в пьянстве. Мужчина пригрозил выгнать женщину из дома, если она не прекратит пить.

В отместку та разорвала его паспорт и ударила топорищем по голове. Женщина также принялась оскорблять сожителя, за что и поплатилась. Мужчина сам схватил топорище и забил потерпевшую до смерти. Установлено, что причинами смерти стали повреждения внутренних органов: легкого, печени, а также переломы ребер.

После этого мужчина позвонил в полицию и все рассказал. Свою вину он признал и раскаялся. Сейчас его арестовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU