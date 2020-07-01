Следствие: к торговле поддельным алкоголем в Саратове причастен депутат

1 Июль 2020 2020-07-01T13:55:58+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о массовом производстве поддельного алкоголя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, объемы продукции, которая была изготовлена позволили квалифицировать ее как особо крупный размер.

По версии следствия, в преступной группе состояли двое женщин и четверо мужчин, один из которых районный депутат. С 1 февраля по 18 апреля 2020 года они покупали и перепродавали немаркированную алкогольную продукцию. Торговля велась в двух нежилых помещениях в Ленинском районе Саратова.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Организатор группы задержан следователями СУ СКР. Решается вопрос о мере пресечения. Расследовние уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU