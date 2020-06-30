В Саратове окно женской консультации подперли макетом матки
Сегодня, 30 июня, в паблике «Саратов онлайн» пользователь соцсети «ВКонтакте» Alexey Mikhaylenko опубликовал необычный снимок, сделанный в женской консультации на улице Горького 34.
На фотографии отчетливо видно, как часть окна приоткрыли и подперли макетом матки.
Мужчина сыронизировал насчет того, что же видно из окна венеролога.
В комментариях под записью местные жители посмеялись над таким необычным решением и задумались над вариацией для проктологического кабинета.
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ИСТОЧНИК KP.RU