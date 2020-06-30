На Трофимовском мосту начали бетонировать монолитную плиту
Вчера, 29 июня, рабочие приступили к бетонированию монолитной плиты пролетного строения Трофимовского моста в Саратове.
Об этом мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Уже установлена несъемная опалубка, продолжается работа с ливневками, песчаной подушкой, выравниванием основания под дорогу на улице Шехурдина.
Мэр отметил, что работы должны завершится в этом году, они идут с опережением графика.
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ИСТОЧНИК KP.RU