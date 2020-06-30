2020-06-30T09:35:53+03:00
Общество

В Аткарске в очередной раз пропала звезда Филиппа Киркорова

В прошлый раз ее украли, чтобы сдать на металл
Ольга Симонова
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Фото «Аткарской газеты»Фото «Аткарской газеты»
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С Площади звезд в Аткарске в очередной раз пропала звезда, посвященная Филиппу Киркорову.

Артист выступал в этом городе два раза — в 1997 и 1998 году. Благодаря визитам звезд в Аткарске и появилась одноименная площадь, сообщает «Аткарская газета». Также на ней есть таблички Аллы Пугачевой и Бари Алибасова с группой «На-На».

Звезду Филиппа Киркорова уже похищали с площади — в 2000 году. Тогда она оказалась в металлоприемке. Где табличка сейчас — неизвестно.

Ф.Киркоров Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ф.КиркоровФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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