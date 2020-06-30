Известно о новых 110 случаях заражениях коронавирусом в Саратовской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:22:55+03:00

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Сегодня, 30 июня, на 9:00 в Саратовской области зарегистрировано 110 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе зафиксировано 6444 случаев заражения.

Среди заболевших 24 жителей Балашовского района, в основном это контактные лица, 19 из Саратова, 14 из Энгельсского района, 10 из Дергачевского, по восемь в Балаковском и Ершовском, по четыре в Вольском, Марксовском, Ртищевском и Татищевском, три в Турковском, по два в Красноармейском и Ровенском, по одному в Краснокутском, Новобурасском, Самойловском и Хвалынском.

Из них 33 контактные лица, у 75 источник заражения не установлен, двое прибыли с других территорий с признаками ОРВИ. У 66 пациентов пневмония, 20 с признаками ОРВИ, у 24 болезнь протекает без симптомов.

Восемь зараженных не достигли и 14 лет, по одному в возрастных группах от 15 до 17 лет и от 18 до 19 лет, 18 — от 30 до 39 лет, 20 от 40 до 49 лет, 29 от 50 до 59 лет, 28 старше 60.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU