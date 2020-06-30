Учительница из Саратова удостоилась награды от Путина
Президент России Владимир Путин присвоил учительнице из Саратова звание «Заслуженного учителя РФ».
Указ о награждении государственными наградами был опубликован на официальном сайте Кремля вчера вечером, 29 июня.
В список награжденных включили учителя МАОУ «Лицей гуманитарных наук» Наталию Чуланову. Почетное звание ей присвоили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU