Учительница из Саратова удостоилась награды от Путина

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:07:32+03:00

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Президент России Владимир Путин присвоил учительнице из Саратова звание «Заслуженного учителя РФ».

Указ о награждении государственными наградами был опубликован на официальном сайте Кремля вчера вечером, 29 июня.

В список награжденных включили учителя МАОУ «Лицей гуманитарных наук» Наталию Чуланову. Почетное звание ей присвоили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU