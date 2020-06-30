Задержан подозреваемый в смерти женщины в селе Малый Карай
В Романовском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о смерти женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 48-летней с разными травмами было обнаружено 28 июня в доме сала Малый Карай.
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма груди и живота с повреждением легкого, печени, переломами ребер.
По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан 42-летний мужчина. Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU