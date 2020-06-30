В Саратовской области полиция изъяла 17 тыс. бутылок поддельной водки и сигареты

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:49:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии изъяли контрафакт.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, из торговых точек и складов Ершова и Дергачей изъяли около 17 тыс. бутылок водки и около 2,5 тыс. пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы и штраф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/787784" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области изъята крупная партия алкоголя и табака без маркировки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU