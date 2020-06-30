2020-06-30T08:49:51+03:00
Происшествия

В Саратовской области полиция изъяла 17 тыс. бутылок поддельной водки и сигареты

Возбуждено уголовное дело
Дарья Вострикова
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В Саратовской области оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии изъяли контрафакт.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, из торговых точек и складов Ершова и Дергачей изъяли около 17 тыс. бутылок водки и около 2,5 тыс. пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы и штраф.

В Саратовской области изъята крупная партия алкоголя и табака без маркировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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