В Саратовской области полиция изъяла 17 тыс. бутылок поддельной водки и сигареты
В Саратовской области оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии изъяли контрафакт.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, из торговых точек и складов Ершова и Дергачей изъяли около 17 тыс. бутылок водки и около 2,5 тыс. пачек сигарет.
Возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит до трех лет лишения свободы и штраф.
В Саратовской области изъята крупная партия алкоголя и табака без маркировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU