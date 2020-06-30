В Саратове мужчина залез в чужой дом ради кражи двух телефонов
Вчера, 29 июня, в полицию Волжского района Саратова с заявлением о краже обратился мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, кто-то отжал пластиковое окно в его доме, проник внутрь и забрал два сотовых телефона стоимостью 2 тыс. рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 38-летний гражданин, который во всем признался.
Во время обыска у него изъяли похищенное.
На мужчину завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU