2020-06-30T08:39:25+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина залез в чужой дом ради кражи двух телефонов

Гражданин признался в содеянном
Дарья Вострикова
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Вчера, 29 июня, в полицию Волжского района Саратова с заявлением о краже обратился мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, кто-то отжал пластиковое окно в его доме, проник внутрь и забрал два сотовых телефона стоимостью 2 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 38-летний гражданин, который во всем признался.

Во время обыска у него изъяли похищенное.

На мужчину завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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