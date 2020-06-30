Пассажир авто пострадал в ДТП двух ВАЗов под Вольском
Столкновение произошло в Черкасском
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В селе Черкасское Вольского района вчера вечером, 29 июня, случилось ДТП.
- Столкнулись ВАЗ-21310 и ВАЗ-21011. Авария произошла в 19:00 у дома №36/1 по улице 40 лет Победы, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратовской области.
В результате ДТП пострадал пассажир «Жигулей». Его госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU