В Энгельсе «Гранта» не уступила дорогу и сбила женщину
В Энгельсе Саратовской области днем 29 июня автомобиль «Лада Гранта» сбил женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на проспекте Строителей, в районе дома №42«б».
По предварительной версии, примерно в 16:20 водитель автомобиля, 27-летний мужчина, не пропустил на нерегулируемом переходе 48-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU