В Энгельсе «Гранта» не уступила дорогу и сбила женщину

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:35:43+03:00

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В Энгельсе Саратовской области днем 29 июня автомобиль «Лада Гранта» сбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на проспекте Строителей, в районе дома №42«б».

По предварительной версии, примерно в 16:20 водитель автомобиля, 27-летний мужчина, не пропустил на нерегулируемом переходе 48-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU