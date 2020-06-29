Под Саратовом спасатели помогли застрявшему в камышах лебедю
В Аткарском районе Саратовской области спасатели вызволили лебедя.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось в районе старых дач деревни Барановка, на улице Речная.
Птица застряла в камышах и не смогла выбраться самостоятельно. Спасатели высвободили лебедя и передали работникам городского зоопарка.
Птицу передали работникам зоопарка. Фото Саратовской областной службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU