Под Саратовом спасатели помогли застрявшему в камышах лебедю

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:50:32+03:00

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В Аткарском районе Саратовской области спасатели вызволили лебедя.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось в районе старых дач деревни Барановка, на улице Речная.

Птица застряла в камышах и не смогла выбраться самостоятельно. Спасатели высвободили лебедя и передали работникам городского зоопарка.

Птицу передали работникам зоопарка. Фото Саратовской областной службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU