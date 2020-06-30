В Ртищеве мужчина зарезал собутыльника и через 10 дней вернулся посмотреть на его тело
В Ртищеве Саратовской области будут судить 32-летнего мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 14 апреля.
Двое мужчин 32 и 62-х лет распивали алкоголь на краю оврага по улице Горная. Собутыльники постоянно спорили, не сходясь во взглядах на разные вопросы. Тогда младший, не находя больше словесных аргументов, прибегнул к оружию. Он схватил нож, который носил при себе, и ударил оппонента сначала в глаз, потом в шею. А потом добил в грудь.
С места преступления злоумышленник скрылся, но 24 апреля вернулся и проверил тело. После этого он сообщил о произошедшем по номеру 112 и чистосердечно признался приехавшим полицейским.
Сейчас мужчина находится под арестом, дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU