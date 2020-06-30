В Ртищеве мужчина зарезал собутыльника и через 10 дней вернулся посмотреть на его тело

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:09:29+03:00

После этого он вызвал полицию и признался

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В Ртищеве Саратовской области будут судить 32-летнего мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 14 апреля.

Двое мужчин 32 и 62-х лет распивали алкоголь на краю оврага по улице Горная. Собутыльники постоянно спорили, не сходясь во взглядах на разные вопросы. Тогда младший, не находя больше словесных аргументов, прибегнул к оружию. Он схватил нож, который носил при себе, и ударил оппонента сначала в глаз, потом в шею. А потом добил в грудь.

С места преступления злоумышленник скрылся, но 24 апреля вернулся и проверил тело. После этого он сообщил о произошедшем по номеру 112 и чистосердечно признался приехавшим полицейским.

Сейчас мужчина находится под арестом, дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU