Врачи в Саратове четыре дня боролись за жизнь мужчины, но спасти не смогли

30 Июнь 2020 2020-06-29T21:37:56+03:00

У него были серьезные травмы

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В Саратове мужчина скончался после тяжелых ранений.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 50-летний потерпевший был госпитализирован в больницу 24 июня из квартиры дома на улице Тверская.

Мужчина прооперировали, но 28 июня он скончался. Установлено, что причиной смерти стал гепопневмоторакс, тупая сочетанная травма тела, переломы ребер, разрыв селезенки.

Возбуждено уголовное дело по причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU