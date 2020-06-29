В Ленинском районе Саратова в трамвайную остановку кинули гранату

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:38:34+03:00

Метатель задержан, на месте ЧП работает Росгвардия и полиция

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Как сообщил сайт "ЧП-Саратов", вечером 29 июня в Ленинском районе Саратова некий мужчина метнул в трамвайную остановку предмет, похожий на гранту. Это произошло возлегимназии №108 на одноменной остановке трамваев маршрута №3.

Взрыва не произошло, территория оцеплена, движение трамваемв приостановлено, на месте работают саперы. Как сообщил "КП-Саратов" в городском УВД, неадекват задержан.

По всей вероятности, граната может оказаться учебной. Но последжнее слово - за взрывотехниками.

Движение трамваев на этом участке прервано

ИСТОЧНИК KP.RU