Женщина разбила иномарку с ребенком об дерево в Балаковском районе

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:39:41+03:00

Иномарка врезалась в дерево. Фото ГИБДД по Саратовской области

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В Балаковском районе Саратовской области автомобиль Renault Logan врезался в дерево.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в салоне автомобиля находился четырехлетний ребенок.

Авария произошла на автодороге Балаково — Подсосенки. По предварительной версии, 41-летняя женщина не справилась с управлением. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.

Женщина и мальчик были осмотрены медиками, но госпитализация им не потребовалась.

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU