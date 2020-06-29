2020-06-29T16:39:41+03:00
Происшествия

Женщина разбила иномарку с ребенком об дерево в Балаковском районе

Мальчик не пострадал
Екатерина Семенова
Поделиться:
Иномарка врезалась в дерево. Фото ГИБДД по Саратовской областиИномарка врезалась в дерево. Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Балаковском районе Саратовской области автомобиль Renault Logan врезался в дерево.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в салоне автомобиля находился четырехлетний ребенок.

Авария произошла на автодороге БалаковоПодсосенки. По предварительной версии, 41-летняя женщина не справилась с управлением. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.

Женщина и мальчик были осмотрены медиками, но госпитализация им не потребовалась.

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дольщикам в Балаково выплатят компенсации после 8 июля
Володин: Принято решение о компенсациях дольщикам пяти проблемных ЖСК в Саратове
Явка на голосование по Конституции в Саратовской области превысила 40%
В Ленинском районе Саратова в трамвайную остановку кинули гранату
Женщина разбила иномарку с ребенком об дерево в Балаковском районе
В Саратове спасатели сняли с балкона 10-летнего ребенка
Юлия Литневская приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции
Более 3,5 тонн продуктов из Казахстана пытались ввезти в Россию во время карантина
Количество обращений в колл-центр «Волонтеров Конституции» приближается к 50 тысячам
Саратовский следователь признана лучшим в России
Иван Кононенко стал председателем комитета ЖКХ и ТЭР в администрации Энгельса
Саратовский фотограф Игорь Чижов госпитализирован с коронавирусом
Рыбалка на саратовском острове привела к смерти двух мужчин
В Лысогорском районе семь малолетних детей едва не остались без положенных выплат
Фитнес-клубы Саратова возобновили работу в строгих санитарных условиях
В Саратове будут выпускать уникальные фильтры для окон от пыли и гари
Юрий Тимофеев: Это очень важно для подрастающего поколения
В Балакове задержан угонщик велосипедов
Роспотребнадзор проверит незаконно работающие аттракционы в Энгельсе
Саратовцы продолжают активно поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести»
Студенты ПИУ РАНХиГС стали призёрами Национального конкурса «Enactus Russia 2020»
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Балаковская АЭС продолжает реконструкцию в парке «Энергетик» 7-го микрорайона
Главы районов области проголосовали за русский язык и здоровье нации
У магазина в Саратове умер мужчина
В середине недели над Саратовской областью вновь прогремят грозы