Женщина разбила иномарку с ребенком об дерево в Балаковском районе
В Балаковском районе Саратовской области автомобиль Renault Logan врезался в дерево.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в салоне автомобиля находился четырехлетний ребенок.
Авария произошла на автодороге Балаково — Подсосенки. По предварительной версии, 41-летняя женщина не справилась с управлением. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.
Женщина и мальчик были осмотрены медиками, но госпитализация им не потребовалась.
ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU