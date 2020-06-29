В Саратове спасатели сняли с балкона 10-летнего ребенка

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Саратова спасатели предотвратили падение ребенка с высоты.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, 10-летнего мальчика заметили сидящим на балконе в доме на Советской, 86/70.

Спасатели сразу выехали на место. По приставной лестнице они проникли в квартиру и сняли ребенка. Мальчик не пострадал.

Спасатели забрались в квартиру по лестнице. Фото Саратовской городской службы спасения

Оказалось, что мать с тремя другими детьми в этот момент была в соседней комнате. При этом с окон были сняты ручки, но мальчик сумел их найти и открыл окно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU