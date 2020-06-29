В Саратове спасатели сняли с балкона 10-летнего ребенка
В центре Саратова спасатели предотвратили падение ребенка с высоты.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, 10-летнего мальчика заметили сидящим на балконе в доме на Советской, 86/70.
Спасатели сразу выехали на место. По приставной лестнице они проникли в квартиру и сняли ребенка. Мальчик не пострадал.
Спасатели забрались в квартиру по лестнице. Фото Саратовской городской службы спасения
Оказалось, что мать с тремя другими детьми в этот момент была в соседней комнате. При этом с окон были сняты ручки, но мальчик сумел их найти и открыл окно.
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ИСТОЧНИК KP.RU