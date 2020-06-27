Валерий Радаев возмутился заросшими обочинами на отремонтированной дороге

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:33:46+03:00

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Сегодня, 27 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил ремонт трассы «Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области» по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», инициированным президентом РФ.

Об этом глава региона сообщил в своем профиле в соцсети Instagram.

Он отметил, что работы идут в этом году у сел Верхняя Чернавка и Калмантай. Участок от второго населенного пункта до границы с Ульяновской областью завершен.

- Это межрегиональная дорога, здесь большой грузопоток, так как это кратчайший выход на федеральную трассу М-5 Москва-Челябинск. Дорога в разном состоянии, еще не все участки отремонтированы. Поэтому ставлю перед областным Минтрансом задачу — всю трассу от Вольска до села Спасское привести в порядок, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что здесь работает современная техника.

Не обошлось без критики — из-за заросших травой обочин дорог на отремонтированных участках трассы «Вольск — Калмантай» в адрес руководства Минтранса и района. Ситуацию пообещали исправить в короткий срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/787451" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев проверил ремонт дороги в Вольском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU