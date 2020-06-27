В Саратове рецидивист украл из магазина 12 плиток шоколада и коньяк
Полиция Заводского района раскрыла кражу из магазина на Тульской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 11 июня с 12:10 до 12:20 кто-то унес 12 шоколадок Merci и две бутылки коньяка «Старейшина».
Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали вчера, 26 июня. Им оказался 27-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU