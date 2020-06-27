В Саратове рецидивист украл из магазина 12 плиток шоколада и коньяк

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:24:38+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу из магазина на Тульской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 11 июня с 12:10 до 12:20 кто-то унес 12 шоколадок Merci и две бутылки коньяка «Старейшина».

Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали вчера, 26 июня. Им оказался 27-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU