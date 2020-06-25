2020-06-25T08:55:46+03:00
Общество

Сотрудника дежурной части полиции в Саратове обвинили в нападении на задержанного

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий .

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование уголовного дела уже завершено, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, днем 28 января 2020 года сотрудник дежурной части №7 напал на задержанного 34-летнего мужчину. Он ударил его головой об косяк. Действия полицейского попали на камеру наблюдения. По материалам проверки отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области.

Свою вину мужчина не признал.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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