Сотрудника дежурной части полиции в Саратове обвинили в нападении на задержанного

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий .

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование уголовного дела уже завершено, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, днем 28 января 2020 года сотрудник дежурной части №7 напал на задержанного 34-летнего мужчину. Он ударил его головой об косяк. Действия полицейского попали на камеру наблюдения. По материалам проверки отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области.

Свою вину мужчина не признал.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU