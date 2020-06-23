В Саратове полицейские велопатрули за два месяца раскрыли семь преступлений

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:34:25+03:00

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С 25 апреля на улицы Саратова заступили полицейские велопатрули.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, они работают в сквере на улице Рахова, Бульваре Героев Отечества, Набережной Космонавтов и других улицах, в зависимости от обстановки.

За два месяца они пресекли 112 административных правонарушений, раскрыли семь преступлений, в числе которых кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков.

Всего за три года полицейские-велосипедисты раскрыли 18 преступлений.

Кроме того, местным жителям предлагают получить паспорт на свой велосипед. Для этого нужно сообщить сотруднику полиции

марку транспорта, серийный номер, отличительные особенности, рассказать, кто помимо владельца может им пользоваться. Информация вносится в базу данных и это помогает быстро найти велосипед в случае его пропажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU