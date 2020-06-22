В Саратове в суд пришла 22-летняя девушка без личности

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:52:10+03:00

У нее не было свидетельства о рождении

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В Ленинском райсуде Саратова установили факт рождения девушки спустя 22 года после ее появления на свет.

- Гражданка З. обратилась с заявлением, в котором просила установить факт ее рождения в перинатальном центре и обязать ЗАГС по Ленинскому району внести сведения в акт государственной регистрации о рождении, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

В качестве доказательств девушка указала, что с самого рождения жила с родителями в Саратове. Однако брак они не регистрировали, так как мать потеряла паспорт. В связи с этим справку о рождении в перинатальном центре не выдали, свидетельство о рождении — тоже.

Несмотря на это, заявительница с рождения и до 18 лет наблюдалась в поликлинике, а также в 2010 году поступила в школу в Волжском районе, где проучилась до седьмого класса.

Суд рассмотрел дело и решил, что установление факта о рождении является единственным возможным способом зарегистрировать рождение девушки, определить ее статус и решить вопрос о дальнейшем жизнеустройстве.

Так как ребенка зачислили в школу без документов, личность ребенка не установили, суд вынес частные определения в адрес главы Волжского района и директора школы, чтобы те приняли соответствующие меры.

Решение пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU