Волонтеры начали приводить в порядок Воскресенское кладбище

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:05:32+03:00

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В Саратове 20 июня волонтеры провели первую акцию по уборке территории Воскресенского кладбища. В акции приняли участие 7 человек, которые очистили от травы и мусора несколько могил местного духовенства.

Об этом сообщили волонтеры в группе Вконтакте «Воскресенское кладбище г. Саратова», которая посвящена грантовому проекту «Имя твое сквозь века», направленного на создание единого реестра захоронений Воскресенского кладбища в виде интерактивной карты.

Напомним, сегодня на Воскресенском кладбище Саратова прошло возложение цветов к монументу «Воин-освободитель» в день памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU