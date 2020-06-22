2020-06-22T13:05:32+03:00
Общество

Волонтеры начали приводить в порядок Воскресенское кладбище

Участники приглашают желающих присоединиться к акциям
Александр Уриевский
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В Саратове 20 июня волонтеры провели первую акцию по уборке территории Воскресенского кладбища. В акции приняли участие 7 человек, которые очистили от травы и мусора несколько могил местного духовенства.

Об этом сообщили волонтеры в группе Вконтакте «Воскресенское кладбище г. Саратова», которая посвящена грантовому проекту «Имя твое сквозь века», направленного на создание единого реестра захоронений Воскресенского кладбища в виде интерактивной карты.

Напомним, сегодня на Воскресенском кладбище Саратова прошло возложение цветов к монументу «Воин-освободитель» в день памяти и скорби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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