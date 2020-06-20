В национальном парке «Хвалынский» грибники застрелили лося

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:15:38+03:00

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В национальном природном парке «Хвалынский» Саратовской области браконьеры убили лося.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, место отстрела и разделки туши обнаружили сотрудники парка во время обхода. Они сообщили в полицию, были начаты поиски злоумышленников.

Полицейские установили потенциальных преступников — двух мужчин. По предварительной версии, они приехали в парк для сбора грибов, но в процессе увидели лося. У одного из грибников с собой было ружье, поэтому он убил животное.

Мужчины пошли за грибами, но увидели лося. Фото ГУ МВД по Саратовской области

Впоследствии злоумышленники разделали тушу, разделили мясо и отправились домой.

Во время обыска по месту жительства у них было найдено ружье и мясо лося. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до двух лет.

Во время обыска найдено ружье. Фото ГУ МВД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU