В национальном парке «Хвалынский» грибники застрелили лося
В национальном природном парке «Хвалынский» Саратовской области браконьеры убили лося.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, место отстрела и разделки туши обнаружили сотрудники парка во время обхода. Они сообщили в полицию, были начаты поиски злоумышленников.
Полицейские установили потенциальных преступников — двух мужчин. По предварительной версии, они приехали в парк для сбора грибов, но в процессе увидели лося. У одного из грибников с собой было ружье, поэтому он убил животное.
Мужчины пошли за грибами, но увидели лося. Фото ГУ МВД по Саратовской области
Впоследствии злоумышленники разделали тушу, разделили мясо и отправились домой.
Во время обыска по месту жительства у них было найдено ружье и мясо лося. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до двух лет.
Во время обыска найдено ружье. Фото ГУ МВД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU