2020-06-20T09:15:38+03:00
Происшествия

В национальном парке «Хвалынский» грибники застрелили лося

Возбуждено уголовное дело [фото]
Екатерина Семенова
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В парке найдены останки туши животного. Фото ГУ МВД по Саратовской областиВ парке найдены останки туши животного. Фото ГУ МВД по Саратовской области
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В национальном природном парке «Хвалынский» Саратовской области браконьеры убили лося.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, место отстрела и разделки туши обнаружили сотрудники парка во время обхода. Они сообщили в полицию, были начаты поиски злоумышленников.

Полицейские установили потенциальных преступников — двух мужчин. По предварительной версии, они приехали в парк для сбора грибов, но в процессе увидели лося. У одного из грибников с собой было ружье, поэтому он убил животное.

Мужчины пошли за грибами, но увидели лося. Фото ГУ МВД по Саратовской области

Мужчины пошли за грибами, но увидели лося. Фото ГУ МВД по Саратовской области

Впоследствии злоумышленники разделали тушу, разделили мясо и отправились домой.

Во время обыска по месту жительства у них было найдено ружье и мясо лося. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до двух лет.

Во время обыска найдено ружье. Фото ГУ МВД по Саратовской области

Во время обыска найдено ружье. Фото ГУ МВД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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