В Ртищеве парень снял со счета подруги восемь тыс. рублей
В Ртищеве Саратовской области будут судить 19-летнего парня, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на этот раз он окажется на скамье подсудимых за покушения на грабеж, кражу средств с банковского счета.
По версии следствия, днем 10 марта он с приятелем пришел к подруге. Во время разговора он попросил у девушки телефон, чтобы позвонить. Девушка отдала аппарат и отлучилась.
В это время парни заметили проходящего мимо 17-летнего мальчика. У него тоже потребовали телефон за 5 460 рублей, но подросток сумел убежать и сообщил в полицию.
Тем временем злоумышленник выяснил, что на телефоне его подруги имеется «мобильный банк». Воспользовавшись сервисом «900» парень перечислил три тыс. рублей. А потом попытался снять еще 23 тыс. рублей, но перевод столь крупной суммы не предусмотрен, поэтому юноша ограничился хищением еще пяти тыс. рублей.
Свою вину он признал и раскаялся. Он вернул телефон и возместил ущерб.
Уголовное дело передано в суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU