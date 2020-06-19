В Ртищеве парень снял со счета подруги восемь тыс. рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:59:51+03:00

Он пытался похитить еще 23 тыс. рублей, но не смог

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В Ртищеве Саратовской области будут судить 19-летнего парня, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на этот раз он окажется на скамье подсудимых за покушения на грабеж, кражу средств с банковского счета.

По версии следствия, днем 10 марта он с приятелем пришел к подруге. Во время разговора он попросил у девушки телефон, чтобы позвонить. Девушка отдала аппарат и отлучилась.

В это время парни заметили проходящего мимо 17-летнего мальчика. У него тоже потребовали телефон за 5 460 рублей, но подросток сумел убежать и сообщил в полицию.

Тем временем злоумышленник выяснил, что на телефоне его подруги имеется «мобильный банк». Воспользовавшись сервисом «900» парень перечислил три тыс. рублей. А потом попытался снять еще 23 тыс. рублей, но перевод столь крупной суммы не предусмотрен, поэтому юноша ограничился хищением еще пяти тыс. рублей.

Свою вину он признал и раскаялся. Он вернул телефон и возместил ущерб.

Уголовное дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU