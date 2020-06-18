Саратовская область вошла в топ самых коррупционных регионов

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:56:55+03:00

Она заняла девятое место по России

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Саратовская область вошла в топ-10 самых коррупционных регионов России.

Об этом сообщается в докладе главы Генеральной прокуратуры РФ Игоря Краснова.

В списке территорий с самым высоким уровнем коррупции Саратовская область заняла девятое место. Рейтинг возглавляет Республика Мордовия. Далее следуют Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская Новгородская, Оренбургская и Тюменская области.

В целом уровень коррупции составляет 21,1 преступлений на 100 тыс. населения страны. Это выше, чем год назад, тогда он составлял 20,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU