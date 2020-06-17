2020-06-17T22:03:57+03:00
Происшествия

Голая женщина, алкоголь и избиение у детской площадки шокировали жителей одного из дворов

Инцидент и не один произошел во вторник
Екатерина Семенова
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Компании было весело во двореКомпании было весело во двореФото: принтскрин видео.
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На улице Георгия Димитрова, что находится в Самаре, во вторник, 16 июня, произошло настоящее представление для жителей дома №93.

Местный житель Иван Семенов (личные данные изменены) рассказал «КП-Самара», как все начиналось.

- Сначала за столиком рядом с детской площадкой собралась нетрезвая компания, — поведал очевидец.

Все бы ничего, однако одна из отдыхающих была обнажена. Полностью. На этот перфоманс загляделись дети.

Выпивохам пытались делать замечания, однако реагировали они отрицательно: матерясь, просили не снимать их.

Через несколько часов посиделок кто-то из собравшихся начал ругаться, кто-то продолжал выпивать, а кто-то улегся под столом и заснул.

- Одна пара — походу муж и жена — прямо на глазах у всех устроили разборки. Мужик таскал женщину за волосы и бил скалкой по голове, — рассказал Иван.

Однако женщина не особо сопротивлялась. Судя по виду, она засыпала, а напавший на нее дебошир не спешил останавливаться, несмотря на просьбы очевидцев. Видео с избиением попало в социальную сеть.

Этот «спектакль» сумели успокоить только полицейские. Вызванный наряд угомонил компанию, участников которой позже привлекли к административной ответственности.

Двоих мужчин — 50 и 51-летнего отправили под арест на двое суток, в отношении 57-летней женщины материалы направлены в суд.

Правоохранители добавляют, что двое мужчин — одному из них 51 год, а другому 50 — отправлены под арест на 10 суток. В отношении 57-летней дамы административные материалы направлены в суд. Теперь ей тоже грозит наказание.

В самарском дворе женщину избили скалкой по голове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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