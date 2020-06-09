В Саратовской области растет заболеваемость пневмонией

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:57:03+03:00

Почти у половины зараженных коронавирусом диагностирована пневмония

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Обстановка по коронавирусу в Саратовской области продолжает оставаться «стабильно напряженной». Об этом на заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала, как сейчас складывается ситуация.

Она отметила, что продолжается рост числа внебольничной пневмонией. На сегодня, 9 июня, доля заболевших пневмонией в общем количестве зараженных коронавирусом составляет 45,6%. Это 1 831 человек. Причем, в апреле она составляла 41,7%, а в мае — 44,6%.

По словам Надежды Матвеевой, растет также доля больных среди лиц старше 65 лет.

В семьях заражаются до 25,6% случаях. Это, как отметила замглавы Роспотребнадзора, свидетельствует о неполной изоляции, несвоевременной госпитализации и недостаточной дезинфекции.

Надежда Матвеева рассказала последние данные по показателям, необходимым для перехода на второй этап.

Свободный коечный фонд составляет 75,6%

Также область соответствует нормативу по показателю тестируемости.

Однако коэффициент распространения заболеваемости коронавирусом составляет 1,21, а на 8 июня был 1,17. Кроме того, заболеваемость пневмонией за последние две недели была на 65,8% выше, чем за четыре предыдущих.

- Все ждут перехода на второй этап, но в данном случае рост пневмоний и коэффициент распространения пока не позволяет говорить о переходе ко второму этапу, — заявила Надежда Матвеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU