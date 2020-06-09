В Саратовской области продолжается запрет на громкие свадьбы
В ЗАГСах Саратовской области продлевается ограничительный режим работы.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, отделы продолжают работу по предварительной записи. Зарегистрировать брак можно только с ограниченным количеством людей и в условиях масочного режима. Это связано с распространением коронавируса.
- Бракосочетания проводятся в присутствии жениха, невесты и сотрудника ЗАГС. По желанию молодоженов регистрация брака может быть проведена в торжественной обстановке, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.
Заявление на брак или развод можно подать лично по предварительной записи, через портал «Госуслуги» и МФЦ. Чтобы подать заявление через Единый портал, необходимо иметь электронную цифровую подпись.
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ИСТОЧНИК KP.RU