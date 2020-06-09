В Саратовской области продолжается запрет на громкие свадьбы

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:58:21+03:00

В зале могут находиться только жених, невеста и сотрудник ЗАГСа

Изменить размер текста: A A

В ЗАГСах Саратовской области продлевается ограничительный режим работы.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, отделы продолжают работу по предварительной записи. Зарегистрировать брак можно только с ограниченным количеством людей и в условиях масочного режима. Это связано с распространением коронавируса.

- Бракосочетания проводятся в присутствии жениха, невесты и сотрудника ЗАГС. По желанию молодоженов регистрация брака может быть проведена в торжественной обстановке, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Заявление на брак или развод можно подать лично по предварительной записи, через портал «Госуслуги» и МФЦ. Чтобы подать заявление через Единый портал, необходимо иметь электронную цифровую подпись.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU