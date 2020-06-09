Дело о ДТП с пьяным Ефремовым по поручению Володина взял на контроль комитет ГД

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:10:33+03:00

Спикер Госдумы заявил, что закон один для всех

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проконтролировать расследование ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым.

- Что касается давления на следствие — это недопустимо. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека — до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был, — заявил Володин, сообщает сайт Государственной думы.

Напомним, авария произошла вечером 8 июня в Москве. Актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную и столкнулся с фургоном. Водителя госпитализировали с различными травмами, но позже он скончался. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU