2020-06-09T09:12:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 июня 2020 года: еще 115 случаев

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове выросло до 4 015 человек
Екатерина Семенова
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Коронавирус в Саратове: число зараженных вырослоКоронавирус в Саратове: число зараженных вырослоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на утром 9 июня — 115 новых случаев.

По данным оперативного штаба, в общей сложности заражены 4 015 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 1 699 человек, за сутки — 103.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 78, Балаковский район — 7, Балашовский — 6, Энгельсский и Пугачевский — по 5, Дергачевский — 3, Красноармейский, Федоровский и Екатериновский — по 2, Аткарский, Петровский, Озинский, Хвалынский и Аркадакский — по 1.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Среди заболевших 31 контактных лиц, 83 — с неустановленным источником заражения, 1 — прибывший с другой территории.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 59, с признаками ОРВИ — 42, с бессимптомным течением — 14.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 5;

- 15-17 лет – 1;

- 20-29 лет – 10;

- 30-39 лет – 12;

- 40-49 лет – 14;

- 50-59 лет – 16;

- старше 60 – 57.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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