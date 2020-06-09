Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 9 июня 2020 года: еще 115 случаев
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на утром 9 июня — 115 новых случаев.
По данным оперативного штаба, в общей сложности заражены 4 015 человек.
Выздоровели с начала эпидемии 1 699 человек, за сутки — 103.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 78, Балаковский район — 7, Балашовский — 6, Энгельсский и Пугачевский — по 5, Дергачевский — 3, Красноармейский, Федоровский и Екатериновский — по 2, Аткарский, Петровский, Озинский, Хвалынский и Аркадакский — по 1.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Среди заболевших 31 контактных лиц, 83 — с неустановленным источником заражения, 1 — прибывший с другой территории.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 59, с признаками ОРВИ — 42, с бессимптомным течением — 14.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 5;
- 15-17 лет – 1;
- 20-29 лет – 10;
- 30-39 лет – 12;
- 40-49 лет – 14;
- 50-59 лет – 16;
- старше 60 – 57.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU