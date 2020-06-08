Роспотребнадзор рассказал подробности о вспышке коронавируса в Красноармейской психбольнице

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:18:11+03:00

Район пока не планируют закрывать на карантин

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Красноармейский район Саратовской области закрывать на карантин пока не планируют.

Как сообщила на брифинге в Минздраве заместитель главы Роспотребнадзора региона Надежда Матвеева, вспышка заболевания произошла в конкретном учреждении — психиатрической больнице. В ближайшем населенном пункте — Каменке — сейчас идет мониторинг, но пока необходимости закрытия на карантин района нет.

Напомним, в психиатрической больнице на утро 8 июня было выявлено 35 случаев. Из них восемь сотрудников и 27 проживающих. У двух человек состояние потребовало перевода в больницы Саратова. Сейчас оно у них стабильное.

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ИСТОЧНИК KP.RU