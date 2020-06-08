Медики домов ребенка в Саратовской области остались без дополнительных выплат
Ситуация по выплатам медикам в Марксовском доме ребенка пока не разрешилась. Местные медработники обратились в СМИ и ряд инстанций по отсутствию допвыплат.
- К сожалению, работа в доме ребенка не попадает под постановление правительства РФ о выплатах. Поэтому никаких претензий в этой части к министерству быть не может. Но правительством области сейчас решается вопрос о допвыплатах конкретно в этих домах ребенка, — заявил на брифинге в Минздраве Саратовской области первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.
Он отметил, что если возникают случаи угроз увольнением в отношении медработников, им надо донести эту информацию ему или министру Олегу Костину.
- Никаких увольнений быть не может, — заявил Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU