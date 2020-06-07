2020-06-07T10:38:21+03:00
Общество

Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначили выплаты на детей от трех до семи лет

Документы продолжают принимать
Ольга Симонова
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Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначена выплата на 9,9 тыс. детей от трех до семи лет.

- Деньги начали поступать на счета граждан. При этом прием документов еще продолжается, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.

Заявления можно подать через МФЦ, портал «Госуслуги» и в учреждениях соцподдержки населения по предварительной записи.

Напомним, такую поддержку от государства получают семьи, чей среднедушевой доход не превышает 9 521 рубля в месяц.

При обращении за назначением выплаты она будет начисляться за истекшее время, но не ранее, чем с 1 января 2020 года, и не ранее, чем со дня достижения ребенком трехлетия.

Узнать подробнее о назначении выплат можно телефону министерства: 69-53-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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