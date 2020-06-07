Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначили выплаты на детей от трех до семи лет
Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначена выплата на 9,9 тыс. детей от трех до семи лет.
- Деньги начали поступать на счета граждан. При этом прием документов еще продолжается, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.
Заявления можно подать через МФЦ, портал «Госуслуги» и в учреждениях соцподдержки населения по предварительной записи.
Напомним, такую поддержку от государства получают семьи, чей среднедушевой доход не превышает 9 521 рубля в месяц.
При обращении за назначением выплаты она будет начисляться за истекшее время, но не ранее, чем с 1 января 2020 года, и не ранее, чем со дня достижения ребенком трехлетия.
Узнать подробнее о назначении выплат можно телефону министерства: 69-53-22.
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ИСТОЧНИК KP.RU