Женщина на ВАЗе сбила юную велосипедистку в Вольске
11-летняя девочка была госпитализирована
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Вечером 6 июня в Вольске Саратовской области был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД по Вольскому району, авария случилась на улице Коржевина, 13 около семи вечера.
По предварительной версии, автомобилем ВАЗ-2103 управляла 47-летняя женщина. Она сбила 11-летнюю девочку на велосипеде.
Пострадавшая была госпитализирована.
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ИСТОЧНИК KP.RU