Женщина на ВАЗе сбила юную велосипедистку в Вольске

6 Июнь 2020 2020-06-07T15:00:10+03:00

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Вечером 6 июня в Вольске Саратовской области был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД по Вольскому району, авария случилась на улице Коржевина, 13 около семи вечера.

По предварительной версии, автомобилем ВАЗ-2103 управляла 47-летняя женщина. Она сбила 11-летнюю девочку на велосипеде.

Пострадавшая была госпитализирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU