Поезд отрезал ногу мужчинe у школы №100 в Саратове
В Ленинском районе Саратова мужчина попал под поезд.
Как сообщает портал «ЧП-Саратов», это произошло на улице Панфилова, напротив дома №7, это вблизи школы №100.
Сообщается, что мужчине 44 года и на момент происшествия он был пьян.
Поездом пострадавшему отрезало одну ногу и травмировало вторую. Спасатели областной службы спасения оказали помощь ему на месте. Мужчину госпитализировали сотрудники Центра медицины катастроф.
Примечательно, что мужчина переходил через железные пути в запрещенном месте. Стихийный переход неоднократно закрывали, но граждане самовольно вновь прокладывают дорогу и рискуют жизнью.
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ИСТОЧНИК KP.RU