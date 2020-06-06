Поезд отрезал ногу мужчинe у школы №100 в Саратове

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:45:16+03:00

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В Ленинском районе Саратова мужчина попал под поезд.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», это произошло на улице Панфилова, напротив дома №7, это вблизи школы №100.

Сообщается, что мужчине 44 года и на момент происшествия он был пьян.

Поездом пострадавшему отрезало одну ногу и травмировало вторую. Спасатели областной службы спасения оказали помощь ему на месте. Мужчину госпитализировали сотрудники Центра медицины катастроф.

Примечательно, что мужчина переходил через железные пути в запрещенном месте. Стихийный переход неоднократно закрывали, но граждане самовольно вновь прокладывают дорогу и рискуют жизнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU