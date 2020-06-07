Гроза накроет Саратов в воскресенье

7 Июнь 2020 2020-06-06T19:17:11+03:00

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В воскресенье, 7 июня, в Саратове ожидается облачная погода, возможны прояснения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, синоптики областного Гидрометцентра обещают утром и днем небольшой дождь.

Также вероятна гроза со шквалистым ветром до 15 метров в секунду при порывах.

Днем столбик термометра покажет +24... +26 градусов.

Гроза с сильным ливнем пройдет и по области.

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ИСТОЧНИК KP.RU