Гроза накроет Саратов в воскресенье
В воскресенье, 7 июня, в Саратове ожидается облачная погода, возможны прояснения.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, синоптики областного Гидрометцентра обещают утром и днем небольшой дождь.
Также вероятна гроза со шквалистым ветром до 15 метров в секунду при порывах.
Днем столбик термометра покажет +24... +26 градусов.
Гроза с сильным ливнем пройдет и по области.
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ИСТОЧНИК KP.RU