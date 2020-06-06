Дороге в Заводской район угрожают оползни

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Саратова пытается привлечь внимание властей к опасному участку трассы.

Как сообщил пользователь соцсетей под ником Александр Рогожников, речь идет о развязке федеральной трассы у саратовской кольцевой автодороги — проезде, что ведет в Заводской район.

По словам Рогожникова, участок дороги вдоль Кокуринского оврага был промыт и теперь он представляет опасность для автомобилистов. На присланных фотографиях видно, что склоны оврага страдают от оползневых явлений. Границы оползня приближаются к асфальтовому покрытию.

Стены оврага сильно размыло. Фото Александра Рогожникова

Автор поста в соцсетях советует ехать только по второй полосе. Так как в случае схождения грунта, машину может ждать падение с высоты примерно девятиэтажного дома.

Глубина оврага - десятки метров. Фото Александра Рогожникова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU