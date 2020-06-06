2020-06-06T18:06:38+03:00
Общество

Дороге в Заводской район угрожают оползни

Склоны Кокуринского оврага сильно размыты [фото]
Екатерина Семенова
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Оползни угрожают разрушить дорогу. Фото Александра РогожниковаОползни угрожают разрушить дорогу. Фото Александра Рогожникова
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Житель Саратова пытается привлечь внимание властей к опасному участку трассы.

Как сообщил пользователь соцсетей под ником Александр Рогожников, речь идет о развязке федеральной трассы у саратовской кольцевой автодороги — проезде, что ведет в Заводской район.

По словам Рогожникова, участок дороги вдоль Кокуринского оврага был промыт и теперь он представляет опасность для автомобилистов. На присланных фотографиях видно, что склоны оврага страдают от оползневых явлений. Границы оползня приближаются к асфальтовому покрытию.

Стены оврага сильно размыло. Фото Александра Рогожникова

Стены оврага сильно размыло. Фото Александра Рогожникова

Автор поста в соцсетях советует ехать только по второй полосе. Так как в случае схождения грунта, машину может ждать падение с высоты примерно девятиэтажного дома.

Глубина оврага - десятки метров. Фото Александра Рогожникова

Глубина оврага - десятки метров. Фото Александра Рогожникова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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