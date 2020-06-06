Иномарка сбила пешехода на переходе в Вольске
Пострадавший госпитализирован
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В Вольске Саратовской области автомобиль Hyundai Tucson днем 6 июня сбил пешехода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД Вольского района, авария произошла на Коммунистической, 69.
По предварительной версии, 53-летний мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки находился 62-летний мужчина.
Пострадавший был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU