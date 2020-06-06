Вячеслав Володин попросил саратовских депутатов разобраться с недобросовестными подрядчиками на инвестпроектах

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:11:55+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к депутатам Саратовской областной думы.

Через группу своих сторонников в соцсети Instagram он попросил проанализировать ситуацию на инвестпроектах и различных программах.

Вячеслав Володин напомнил, что в регионе реализуется более 20 таких проектов на сумму около 18 млрд рублей. А также проекты в сфере дорожного строительства на 10 с лишним млрд рублей.

- Суммы большие. Но в итоге, что мы видим, с чем сейчас сталкиваемся? Зачастую подрядные организации не выплачивают заработную плату, задерживают ее, субподрядчикам не перечисляют в полном объеме деньги. К нам в паблик пишут люди и обращаются с просьбой помочь. В этой связи большая просьба к депутатам Саратовской областной Думы: заслушайте этот вопрос, встретьтесь с подрядчиками, которые отвечают за реализацию проектов, обсудите с ними, почему они так относятся к своим обязанностям, какая заработная плата выплачивается людям, как она выплачивается, — отметил Володин.

Он назвал выплату зарплаты в конвертах недопустимым — так как объекты, которые строятся за счет привлеченных средств, спонсоров, по благотворительному проекту или за счет федерального бюджета полностью профинансированы.

- Стоимость квадратного метра, как правило, высока. Почему у одной организации люди получают — те же каменщики — 40 тысяч, в другой организации получают 90 тысяч. Почему одни организации, заканчивая работы, экономят, и у них есть еще резерв — другие организации не рассчитываются с субподрядчиками? Это крайне важно, потому что касается тысяч наших земляков, работающих на этих объектах. В этой связи нужен контроль. И посмотрите, пожалуйста, проведите этот анализ. Потому что даже после тех месяцев, которые прошли с начала года, и разговора с теми, кто осуществляет этот контроль в рамках моей общественной приемной, у меня сложилось мнение однозначное, что мы можем многое сделать, но для того, чтобы это делать качественно и эффективно, необходимо контролировать производство работ и сделать так, чтобы все было прозрачно. Чтобы и ценовая составляющая, и заработная плата, и налоги в рамках реализации этих проектов были для всех очевидными, и чтобы подрядчики, выигравшие конкурсы, смогли объяснить, почему такая зарплата, почему такие налоги, почему долги сложились на этом объекте - то, чего не должно быть, потому что финансирование сейчас идет авансовое и оно в полном объеме доходит до подрядчика без задержки. Если только вот такая работа депутатами будет проведена, это будет серьезная помощь для области и для тех людей, кто трудится на этих объектах, создавая их. Ну и конечно, это будет влиять на повышение эффективности власти. Надеюсь, что вместе у нас многое получится, — отметил Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783489" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин обратился к депутатам Саратовской областной думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU