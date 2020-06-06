2020-06-06T17:11:55+03:00
Общество

Вячеслав Володин попросил саратовских депутатов разобраться с недобросовестными подрядчиками на инвестпроектах

Некоторые платят «серую» зарплату и не рассчитываются с субподрядчиками
Екатерина Семенова
Поделиться:
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав ВолодинПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Изменить размер текста:

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к депутатам Саратовской областной думы.

Через группу своих сторонников в соцсети Instagram он попросил проанализировать ситуацию на инвестпроектах и различных программах.

Вячеслав Володин напомнил, что в регионе реализуется более 20 таких проектов на сумму около 18 млрд рублей. А также проекты в сфере дорожного строительства на 10 с лишним млрд рублей.

- Суммы большие. Но в итоге, что мы видим, с чем сейчас сталкиваемся? Зачастую подрядные организации не выплачивают заработную плату, задерживают ее, субподрядчикам не перечисляют в полном объеме деньги. К нам в паблик пишут люди и обращаются с просьбой помочь. В этой связи большая просьба к депутатам Саратовской областной Думы: заслушайте этот вопрос, встретьтесь с подрядчиками, которые отвечают за реализацию проектов, обсудите с ними, почему они так относятся к своим обязанностям, какая заработная плата выплачивается людям, как она выплачивается, — отметил Володин.

Он назвал выплату зарплаты в конвертах недопустимым — так как объекты, которые строятся за счет привлеченных средств, спонсоров, по благотворительному проекту или за счет федерального бюджета полностью профинансированы.

- Стоимость квадратного метра, как правило, высока. Почему у одной организации люди получают — те же каменщики — 40 тысяч, в другой организации получают 90 тысяч. Почему одни организации, заканчивая работы, экономят, и у них есть еще резерв — другие организации не рассчитываются с субподрядчиками? Это крайне важно, потому что касается тысяч наших земляков, работающих на этих объектах. В этой связи нужен контроль. И посмотрите, пожалуйста, проведите этот анализ. Потому что даже после тех месяцев, которые прошли с начала года, и разговора с теми, кто осуществляет этот контроль в рамках моей общественной приемной, у меня сложилось мнение однозначное, что мы можем многое сделать, но для того, чтобы это делать качественно и эффективно, необходимо контролировать производство работ и сделать так, чтобы все было прозрачно. Чтобы и ценовая составляющая, и заработная плата, и налоги в рамках реализации этих проектов были для всех очевидными, и чтобы подрядчики, выигравшие конкурсы, смогли объяснить, почему такая зарплата, почему такие налоги, почему долги сложились на этом объекте - то, чего не должно быть, потому что финансирование сейчас идет авансовое и оно в полном объеме доходит до подрядчика без задержки. Если только вот такая работа депутатами будет проведена, это будет серьезная помощь для области и для тех людей, кто трудится на этих объектах, создавая их. Ну и конечно, это будет влиять на повышение эффективности власти. Надеюсь, что вместе у нас многое получится, — отметил Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин обратился к депутатам Саратовской областной думы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин о массовой вырубке деревьев в Саратове: Решая одну проблему, не создавайте другую
Плачущему ребенку на подоконнике помогли спасатели в Саратове
В Саратовской области одномесячная девочка и шестилетний мальчик пострадали в ДТП
Грозы продолжат бушевать в Саратовской области
Ранним утром в Саратовской области пройдет проверка систем оповещения
Жители еще одной улицы в Ленинском районе остались без воды
Трое саратовских выпускников стали призерами Всероссийской олимпиады
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Младенец пострадал в ДТП на сельской дороге под Саратовом
Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначили выплаты на детей от трех до семи лет
Пенсионер из Саратова перевел мошенникам более полумиллиона рублей
Жители Ленинского района Саратова остались без воды
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: еще 112 человек
Гроза накроет Саратов в воскресенье
В Инстаграм Володину пожаловались работники с инвестпроектов в Саратовской области: что из этого вышло
Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ
Буйство зелени или асфальт: Ольга Сокольская показала разницу в подходе к озеленению Саратова у жителей и чиновников
Кому не надо сдавать анализ на злоупотребление алкоголем при получении водительских прав